O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, após a suspeita de que um avião teria caído nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 3.

Informações preliminares apontam que a aeronave teria tentado realizar um pouso nas proximidades do Aero Rural, mas a manobra não teria sido executada com sucesso.

Algumas equipes foram acionadas para iniciar o procedimento de buscas, mas até o momento, a aeronave não foi localizada.

A reportagem apura mais informações.