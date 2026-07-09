O consumidor de Mato Grosso do Sul pretende gastar, em média, R$ 232,69 com o presente de Dia dos Pais neste ano, segundo pesquisa do Sebrae/MS e do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF/MS). Somando as compras e as comemorações da data, o desembolso médio deve chegar a R$ 472,04 por pessoa, impulsionando uma movimentação estimada em R$ 339,22 milhões na economia estadual, alta de 8% em relação ao ano passado.

Do total previsto, R$ 153,41 milhões devem ser destinados à compra de presentes. Entre os entrevistados, 43,94% afirmaram que pretendem presentear alguém, sendo que a maior parte (44,39%) pretende desembolsar entre R$ 100 e R$ 200. Roupas (37,29%), calçados (22,26%) e perfumes ou cosméticos (21,90%) lideram a lista dos itens mais procurados.

"O crescimento na intenção de consumo para o Dia dos Pais é uma ótima notícia para os empresários dos nossos 79 municípios e reforça a importância de datas comemorativas como essa para o faturamento do varejo local", afirmou o presidente da Fecomércio MS e conselheiro do Sebrae/MS, Juliano Wertheimer.

A pesquisa também mostra que o pai será o principal homenageado, citado por 74,75% dos consumidores, seguido por esposo ou namorado (23,08%). As lojas físicas continuam sendo a preferência de compra para 73,33% dos entrevistados, enquanto a qualidade dos produtos e os descontos para pagamento à vista aparecem entre os principais critérios de escolha.

Além dos presentes, as comemorações devem movimentar R$ 185,8 milhões, com gasto médio de R$ 239,35 por consumidor. Mais da metade dos entrevistados (51,73%) pretende celebrar a data, principalmente com almoço ou reunião em casa.

O levantamento foi realizado entre 15 e 23 de junho com 2.515 moradores de nove municípios sul-mato-grossenses e aponta um cenário de maior confiança do consumidor, já que 59,4% avaliam que a economia em 2026 está melhor do que no ano anterior.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.