Polícia
Mulheres são presas com R$ 317 mil em vapes e celulares na MS-164 em MS
Mercadorias saíram do Paraguai e tinham como destino final o comércio de Campo Grande
A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de mercadorias contrabandeadas avaliada em R$ 317 mil na rodovia MS-164, em Ponta Porã. A interceptação ocorreu durante o policiamento da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.
Os policiais da Base Operacional Aquidabã abordaram um veículo Ford Focus ocupado por duas mulheres. Na vistoria, a equipe localizou fardos de roupas, óculos, celulares Xiaomi e 960 pacotes de cigarros eletrônicos sem nota.
A motorista confessou aos militares que pegou os produtos de origem estrangeira na fronteira e ganharia R$ 900 pelo frete até Campo Grande. Ela alegou que não conhecia o verdadeiro proprietário do contrabando interceptado.
O automóvel e todo o material importado ilegalmente foram retidos e serão encaminhados à Receita Federal.
O prejuízo total causado aos criminosos com a ação policial foi estimado pelas autoridades em R$ 357 mil.