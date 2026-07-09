A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de mercadorias contrabandeadas avaliada em R$ 317 mil na rodovia MS-164, em Ponta Porã. A interceptação ocorreu durante o policiamento da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

Os policiais da Base Operacional Aquidabã abordaram um veículo Ford Focus ocupado por duas mulheres. Na vistoria, a equipe localizou fardos de roupas, óculos, celulares Xiaomi e 960 pacotes de cigarros eletrônicos sem nota.

A motorista confessou aos militares que pegou os produtos de origem estrangeira na fronteira e ganharia R$ 900 pelo frete até Campo Grande. Ela alegou que não conhecia o verdadeiro proprietário do contrabando interceptado.

O automóvel e todo o material importado ilegalmente foram retidos e serão encaminhados à Receita Federal.

O prejuízo total causado aos criminosos com a ação policial foi estimado pelas autoridades em R$ 357 mil.