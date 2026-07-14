Foi identificado como José Vinicius Alvila Cardoso, de 24 anos, o criminoso que confrontou uma equipe do Batalhão de Choque, na noite desta segunda-feira, dia 13, na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande.

Ele tinha diversas passagens pela polícia, bem como sete roubos, porte de arma, furto, tráfico de drogas, além de outras abordagens já realizadas. José estava evadido do sistema prisional.

Conforme noticiado, durante patrulhamento tático no Tiradentes, os policiais receberam a denúncia de que um homem armado transitava pela região. Ao ser localizado, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e sacou um revólver contra a equipe.

Para cessar a ameaça, os militares reagiram e balearam o suspeito. O próprio Choque socorreu o criminoso e o encaminhou até a UPA Tiradentes, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no posto de saúde.

Com o autor, os policiais apreenderam um revólver calibre .22 municiado com dez cartuchos intactos, recolhido pela perícia criminal.

Equipes da Polícia Civil, da Perícia Técnica e da Polícia Judiciária Militar estiveram no endereço para realizar os levantamentos de praxe.