O Giro do Agro 360 desta semana recebeu a bióloga, especialista em botânica e ecologia vegetal, Lidiane Poyer Rocha, que tem a missão de transformar propriedades rurais através da restauração ecológica verdadeira, unindo sustentabilidade e lucro.

"Eu trabalho com árvores nativas desde criança. Comecei na minha infância acompanhando o plantio dos meus avós; o meu avô morava num quilombo lá na Bahia, em Mastruz. Então, eu comecei a plantar árvores lá. Minha avó também é baiana, trabalha com plantas medicinais, também tem a mão na terra. E eu comecei aí a minha história. De lá pra cá foram muitos anos de experiência prática no operacional em campo", declara Lidiane.

No ano passado ela completou a marca de 42 milhões de árvores plantadas. "E comecei com projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, sobre a minha coordenação de produção de árvores nativas, no ano passado eu completei 42 milhões de árvores semeadas. Isso é maravilhoso, incrível no mundo da conservação dos nossos biomas. Eu atuo no bioma Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Tchaco, que a maioria das pessoas não compreendem que aqui nós também temos uma área de transição, que é Cerrado, Pantanal e na beira de Porto Murtinho tem o Tchaco. E aí as histórias foram acumulando. Anos no Pantanal, Cerrado, anos de prática operacional.

Em 2023, ela resolveu solucionar problemas dentro do agronegócio, dentro das propriedades rurais, assentamentos, quilombolas, indígenas, desde o pequeno, médio e grande produtor. "Hoje eu me tornei uma especialista no assunto e por isso me chamam de agrocientista", comenta Poyer.

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