Justiça nega liberdade
TJ nega soltura de homem suspeito de tráfico de 281 kg de maconha em Três Lagoas
Segundo decisão, homem teria ligação com motorista de carreta que fugiu durante abordagem policial
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de soltura de um homem preso em flagrante suspeito de envolvimento no transporte de 281 quilos de maconha em um caminhão. A ação policial ocorreu no dia 7 de junho deste ano, em Três Lagoas (MS), durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar.
A defesa do preso alegou a existência de “manifesto constrangimento ilegal”, argumentando que a prisão estaria baseada em suposições genéricas sobre a autoria e na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.
Segundo a defesa, o decreto de prisão preventiva não teria suporte indiciário considerado suficiente quanto à autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Na ocasião, o homem foi flagrado com um Jeep Compass e, conforme consta no processo, teria envolvimento com o condutor da carreta que fugiu ao perceber a presença policial.
Ao analisar o caso, a Justiça destacou a gravidade dos fatos, considerando a quantidade de entorpecente apreendida e a suposta prática do delito em concurso de pessoas.
A decisão também registrou que, além da elevada quantidade de droga apreendida, o preso possui condenação por fato anterior semelhante e estava com mandado de prisão em aberto em razão de sentença penal condenatória.
Diante disso, o TJMS entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, especialmente diante de indicativos de possível reiteração delitiva.