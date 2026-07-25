Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, foram socorridas após se acidentarem com uma bicicleta elétrica ao colidirem contra uma carreta estacionada em Bandeirantes, na madrugada deste sábado (25).

A adolescente de 15 anos precisou ser intubada e transferida para a Santa Casa de Campo Grande. Há suspeita de que ambas tenham ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada ao Hospital de Bandeirantes. No local, a médica da unidade confirmou o atendimento das adolescentes e informou que uma delas estava intubada, aguardando vaga zero para transferência até Campo Grande.

Já a outra adolescente apresentava um corte na região frontal da testa, do lado esquerdo, estava consciente, orientada e sem risco de morte. Aos policiais, ela relatou que ambas estavam ao lado do estabelecimento denominado “Adega”, ingerindo energético com gin, cerveja e fazendo uso de narguilé.

Segundo o relato da menor de 16 anos, em determinado momento, as duas saíram em direção à residência dela utilizando uma bicicleta elétrica. Durante o trajeto, perderam o equilíbrio e colidiram contra uma carreta que estava estacionada, caindo ao solo. Em seguida, foram socorridas por populares.

A adolescente também informou aos policiais que teria adquirido as bebidas alcoólicas no próprio estabelecimento.

Na adolescente de 15 anos, que foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, foi localizado entre os seios um envelope pesando aproximadamente 0,02 grama, contendo uma porção de substância análoga à cocaína. Conforme registrado, enfermeiros da Santa Casa teriam descartado o entorpecente no lixo.

Os responsáveis pelas adolescentes compareceram e acompanharam a ocorrência. A Polícia Militar encaminhou o caso para a Polícia Civil, que deverá investigar o fornecimento de bebida alcoólica às menores e possíveis crimes correlatos.

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