As opções de lazer neste sábado (25) é para todos os públicos em Campo Grande, com programação que inclui espetáculos infantis, clube de leitura, feiras culturais e gastronômicas e festa julina. As atividades, em sua maioria gratuitas, acontecem em diferentes regiões da Capital ao longo do dia, reunindo atrações para crianças, adultos e famílias. Confira:

Espetáculo "Na Mala Tem Histórias"

A programação começa às 10h na Gibiteca com o espetáculo "Na Mala Tem Histórias", do grupo Teatro de Brincar. A apresentação une teatro, música e literatura em uma proposta voltada para crianças e adultos, incentivando a imaginação e o hábito da leitura. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição. A Gibiteca fica na Rua Sacramento, 800, no Bairro Seminário.

Clube Sesc de Leitura

Às 14h, o Sesc Teatro Prosa promove mais uma edição do Clube Sesc de Leitura. Desta vez, o debate será sobre "O polonês melancólico", livro de estreia do médico e escritor João Francisco Santos da Silva, que reúne 30 contos publicados em 2025. A participação é gratuita. O espaço fica na Rua Anhanduí, 200, no Centro.

Espetáculo "Um Novo Ritmo"

O Sesc Teatro Prosa recebe, às 16h, o espetáculo infantil "Um Novo Ritmo", da companhia Batucando Histórias. A peça acompanha um casal de idosos que, entre lembranças, humor e números circenses, prepara uma apresentação especial para os filhos e netos. A classificação é livre e os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Rota + CriAtiva em Nioaque

Também a partir das 16h, Nioaque recebe a segunda parada do projeto itinerante MS na Rota + CriAtiva. A programação gratuita reúne apresentações de música, teatro, dança, cinema, capoeira, oficinas, contação de histórias, varal de poesias e feira de gastronomia e artesanato. O evento acontece no Estádio Mauro Resstel, na Rua Coronel Camissão, 791.

Feira Obá

A partir das 17h, o Campo dos Pioneiros entra no clima julino com mais uma edição da Feira Obá. O público poderá aproveitar comidas típicas, artesanato, música ao vivo e apresentações de Brisa do Mato e Lia Mayo. A entrada é gratuita. O endereço é Avenida Joana D'Arc, 954.

Feira São Bento

Das 18h às 22h, a Praça República do Líbano recebe a Feira São Bento, com opções de gastronomia, artesanato, música ao vivo, espaço para crianças e atrações para toda a família. A entrada é gratuita. A praça fica na Avenida Primeiro de Maio, 400.

Arraiá da Divino

Encerrando a programação, a Paróquia Divino Espírito Santo realiza, após a Santa Missa, o tradicional Arraiá da Divino. A festa contará com comidas típicas, música e atrações voltadas à comunidade. O evento será na Rua Galeão, 730, no Jardim Aero Rancho.