Sábado (25) será de tempo firme e predomínio de sol em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo quente e seco em todo o Estado, com máximas que podem chegar aos 38°C.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 19°C e 23°C pela manhã e atingir máximas entre 30°C e 33°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, índice considerado de atenção.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as máximas ficam entre 23°C e 33°C. Já no Pantanal e sudoeste, podem alcançar até 38°C. Nas regiões norte, leste e bolsão, as temperaturas variam entre 28°C e 37°C.

O Cemtec alerta que a combinação de calor, baixa umidade e ventos de até 50 km/h, com rajadas que podem superar 60 km/h, aumenta o risco de incêndios florestais. A orientação é reforçar a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais.