A convenção nacional do Partido Liberal (PL) reúne neste sábado (25), em São Paulo, lideranças da legenda de todo o país e ainda o apoio do presidente argentino, Javier Milei, para oficializar candidaturas e reforçar o discurso da campanha eleitoral de 2026. O evento acontece no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, e conta com a participação de representantes de Mato Grosso do Sul.

Entre os sul-mato-grossenses presentes estão a vice-prefeita de Dourados e pré-candidata a deputada estadual, Gianni Nogueira, os deputados federais Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, além do ex-deputado e pré-candidato ao Senado Capitão Contar e da vereadora de Campo Grande Ana Portela, que participam do ato em apoio ao senador Flávio Bolsonaro.

O parlamentar disputa a eleição presidencial que esse ano terá no pleito,o presidente Lula (PL), o empresário Renan Santos (Missão), governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD).

Em Mato Grosso do Sul, a convenção estadual do PL está marcada para 1º de agosto e será realizada em conjunto com os partidos da base aliada. A expectativa é oficializar a composição das chapas que apoiarão a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP). O evento também deve confirmar o ex-governador Reinaldo Azambuja como candidato ao Senado pelo PL, em uma aliança que reúne ainda PSDB, MDB, PSB e Republicanos.