O Posto de Identificação instalado no Shopping Norte Sul Plaza completa um ano de funcionamento nesta quarta-feira (30). Desde a abertura, a unidade da Polícia Científica já emitiu 15.807 Carteiras de Identidade Nacional em Campo Grande.

O espaço atende a região do Jardim Jóquei Club e bairros vizinhos, área que concentra cerca de 60% dos moradores da Capital. A média de emissões ultrapassou a marca de 43 documentos confeccionados por dia no local.

A primeira via da nova carteira de identidade é o serviço mais procurado pela população no posto. A unidade também oferece a emissão de Certidão de Antecedentes Criminais, que pode ser solicitada presencialmente ou pela internet.

A estrutura integra a rede do Instituto de Identificação, vinculado à Sejusp, que soma nove postos na Capital e 84 no interior. A parceria com o centro comercial visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos básicos.

A nova CIN utiliza o número do CPF como registro único de identificação em todo o território nacional. A emissão da primeira via do documento impresso e digital permanece gratuita para a população até o ano de 2033.