O Governo de Mato Grosso do Sul publicou um empenho de R$ 1.482.778,35 para garantir o início da execução das obras de implantação e pavimentação de um trecho da MS-040 entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia. Apesar do valor, o contrato da obra é de R$ 100.286.853,74 e prevê a pavimentação de 24,7 quilômetros da rodovia.

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) explicou que o montante empenhado de pouco mais de 1% conforme publicação em diário oficial, faz parte do planejamento orçamentário de 2026 e é uma etapa necessária para garantir a execução da obra.

Segundo a pasta, o trecho contemplado não faz parte da concessão da Caminhos da Celulose. Enquanto a concessionária é responsável pelo segmento entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, a obra executada pelo Estado compreende a ligação entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

De acordo com o contrato, a empresa contratada será responsável pela implantação e pavimentação do Lote 1 da MS-040, entre os quilômetros 228,7 e 253,4, com extensão de 24,7 quilômetros. O prazo de execução é de 660 dias, contados a partir da ordem de início dos serviços, e o contrato terá vigência até 120 dias após o término da obra.

A Seilog afirma que a pavimentação irá completar um corredor logístico estratégico para o escoamento da produção de celulose em Mato Grosso do Sul, conectando importantes polos industriais do Estado.