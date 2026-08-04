Morador de rua, ainda não identificado, foi atropelado na noite desta segunda-feira, dia 3, após atravessar repentinamente na frente de um ônibus, na rua Antônio Bitencourt Filho, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Ele foi socorrido consciente, mas apresentava alteração psicomotora, supostamente pelo uso de entorpecentes. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e o encaminhou para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o morador de rua atravessou de maneira repentina a via pública e impossibilitou que o condutor do ônibus evitasse o atropelamento.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local, mas a cena ficou descaracterizada, impossibilitando o trabalho da Polícia Científica. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.