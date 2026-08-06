Willian Souza, de 22 anos, foi morto a tiros enquanto estava em um bar na noite desta quarta-feira, dia 6, em Mundo Novo. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e atiraram diversas vezes contra a vítima.

O jovem foi atingido por três disparos na cabeça e morreu ainda no local, antes mesmo que o socorro pudesse ser acionado. Os atiradores fugiram do local usando uma motocicleta de origem paraguaia, mas o veículo foi localizado no decorrer das últimas horas.

A Polícia Civil aponta duas linhas de investigação, onde a primeira é a cobrança de uma dívida de R$ 29 mil decorrente de apostas em jogos de sinuca no Paraná.

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, outra hipótese considerada provável envolve um desentendimento recente na cidade. Conforme a polícia, a vítima teria efetuado disparos para o alto em um comércio local no início da semana para ameaçar um rival.

O caso segue sendo investigado.