O Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), em Campo Grande, inaugurou nesta sexta-feira (7) o novo Centro de Terapia Intensiva (CTI) destinado ao atendimento de pacientes oncológicos em estado crítico. Batizado de Ala Cooperação Sicredi, o espaço fica no segundo andar da unidade e conta com 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A nova estrutura foi viabilizada por meio de uma parceria entre o HCAA, o Governo de Mato Grosso do Sul e o Sicredi. A maior parte dos recursos para implantação do novo pavimento foi garantida pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, enquanto o Sicredi contribuiu com R$ 1,25 milhão, por meio do Fundo Social da cooperativa.

O investimento foi fundamental para a conclusão da obra e entrega do espaço à população. Como forma de reconhecimento à participação da instituição financeira cooperativa, a nova ala recebeu o nome de Ala Cooperação Sicredi, simbolizando a união entre diferentes setores para ampliar o cuidado com pacientes com câncer.

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Sicredi Campo Grande MS/GO, Wardes Lemos, destacou que a participação dos associados, conselheiros, dirigentes e colaboradores foi essencial para a realização do investimento.

Hospital conta com 20 novos leitos para pacientes oncológicos Foto: divulgação

“É a eles, aos nossos associados, conselheiros, dirigentes e colaboradores, que nós devemos essa contribuição. Essa força realmente contribuiu para que pudéssemos inaugurar hoje mais um pedaço do nosso hospital”, afirmou.

Wardes também ressaltou o papel da cooperação em projetos voltados à saúde e desejou que a nova estrutura seja utilizada para acolher pacientes que necessitem de atendimento especializado.

O presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Régis, também destacou a importância da parceria e afirmou que a entrega representa, na prática, um dos princípios do cooperativismo: o compromisso com a comunidade.

“Um dos princípios do cooperativismo é o comprometimento com a comunidade. Essa obra é impactante e demonstra o que podemos fazer quando atuamos juntos”, disse.

Segundo Celso, a participação dos mais de 300 mil associados das cooperativas envolvidas e dos conselhos responsáveis pela aprovação do investimento foi fundamental para a concretização do projeto. “O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa e, no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Conte conosco sempre”, completou.

A presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles, afirmou que a entrega representa um avanço na assistência oferecida aos pacientes oncológicos de Mato Grosso do Sul.

“A entrega da Ala Cooperação Sicredi reafirma o compromisso permanente com a inovação, a humanização e a excelência no atendimento, oferecendo um SUS com qualidade de particular, elevando e dignificando o tratamento dos pacientes com câncer sul-mato-grossenses”, declarou.

Com a inauguração, o HCAA amplia sua capacidade de atendimento de alta complexidade. O novo CTI possui 20 leitos de terapia intensiva, áreas de isolamento, equipamentos de alta complexidade e uma estrutura planejada para receber pacientes em condições clínicas graves.

A nova ala reforça a atuação conjunta entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor na ampliação dos serviços de saúde. A parceria permitiu a conclusão de um espaço voltado ao atendimento de uma demanda de alta complexidade e fortalece a assistência oncológica oferecida à população sul-mato-grossense.

Cooperação que transforma

O nome Ala Cooperação Sicredi representa o reconhecimento à contribuição das cooperativas para a conclusão do projeto. A inauguração marca a entrega de uma nova estrutura de terapia intensiva no HCAA e reforça como a cooperação entre instituições pode ampliar o acesso da população a serviços de saúde especializados.