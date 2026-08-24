O Giro do Agro 360 desta semana trouxe um assunto essencial dentro de qualquer negócio, entretanto, no setor do agronegócio é um tema que precisa ser explorado com mais intensidade pelos empresários: comunicação interna e externa de forma estratégica.

Quando se fala em comunicação, logo se pensa na divulgação da imprensa, em publicações em redes sociais; no entanto, a comunicação efetiva começa muito antes. "Eu sou da área de comunicação, de imprensa, então, durante muitos anos eu imaginei que comunicação era o que eu fazia, mas, na verdade, eu fazia, era informação, eu emitia uma informação, e informação só não é suficiente, então, eu entendi que comunicação é uma via de mão dupla, e isso serve para tudo na vida", comenta Washington Sanches, especialista em comunicação estratégica.

Segundo Peter Drucker, uma das principais referências em gestão, 60% dos problemas de uma empresa vêm da falta de comunicação. Nesse sentido Washington Sanches comenta que existe um processo de comunicação interna que posiciona a empresa de maneira que a comunicação externa ficará mais fluída e direcionada para o publico certo.

"Qualquer ruído de comunicação inviabiliza ou dá problema na entrega do produto, ou o seu cliente fica insatisfeito, ou ele não compra mais com você. (...). "Se não está estabelecido um processo desde a entrada do cliente na sua empresa até ele receber o produto e você saber se ele está satisfeito com todo o processo, é todo esse processo que se chama comunicação. Essa é a comunicação interna. Então, o empresário, o líder, ele tem que entender do negócio dele, ele tem que ver aonde ele quer chegar, quanto ele quer produzir, quais são as metas do ano, e isso ele tem que repassar para o seu time, para a sua equipe. A partir dali, ele começa a fazer essa gestão de toda a produção. Mas antes da produção, ele tem que ter uma comunicação. Antes dessa comunicação, ele tem que fazer a comunicação estratégica do negócio dele", enfatiza Sanches.

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