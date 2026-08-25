Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 25, a Polícia Federal amanheceu na sede da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) de Campo Grande.

Até o momento, a PF não se manifestou oficialmente sobre o motivo da operação, mas disse que irá divulgar a ação em breve.

O JD1 soube, que, a princípio, a operação estaria ligada ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) referente as questões envolvendo o Banco Master.

Nesta data, inclusive, haveria um evento na SAS com a presença da prefeita Adriane Lopes e da vice Camilla Nascimento, referente ao lançamento da "Campanha Infância sem Corrente - Erradicação do Trabalho Infantil".

A reportagem também encaminhou um pedido de nota para a Prefeitura e será acrescida quando houver o retorno.