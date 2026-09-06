Campo Grande terá opções para todos os gostos neste domingo (6). A programação reúne o humor de Renato Albani, apresentações culturais e samba na Feira Borogodó, além de um bazar beneficente com milhares de peças e preços acessíveis. Há atividades gratuitas e pagas espalhadas pela Capital.



DOMINGO (6)

Renato Albani em “Salve-se Quem Puder”

O humorista Renato Albani chega a Campo Grande com seu novo espetáculo de comédia, “Salve-se Quem Puder”. A apresentação aborda questões relacionadas à saúde emocional de uma forma leve e bem-humorada.

Horário: Sessões às 18h e 20h

Local: Ondara – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464

Entrada: a partir de R$ 40

Feira Borogodó

A Praça Coophafé será palco de um encontro dedicado às diferentes tradições presentes em Mato Grosso do Sul. O evento promovido pela Borogodó terá apresentações culturais árabes, japonesas e paraguaias, além de show de samba com o grupo Nó na Madeira.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé – R. das Garças, 3164

Entrada: Gratuita

Breshop – Bazar Beneficente

Mais de 12 mil peças de marcas renomadas estarão disponíveis no Breshop, bazar beneficente que reúne produtos com preços a partir de R$ 10 e descontos que chegam a 90%. A iniciativa também contribui para projetos de assistência social.

Horário: 12h às 17h

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20

Entrada: Gratuitat