Um procedimento aberto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acompanha denúncias de violência, conflitos internos e comércio de drogas e bebidas alcoólicas na Aldeia São João, em Porto Murtinho.

Conforme o documento publicado em Diário Oficial do MPMS, a investigação foi motivada por informações sobre episódios de violência dentro da comunidade indígena, além de relatos de comercialização de entorpecentes e bebidas alcoólicas por pessoas não indígenas.

O MP deverá fiscalizar as políticas públicas de segurança, proteção e assistência oferecidas aos moradores da aldeia, diante das situações relatadas.

O Procedimento, instaurado pela promotora de Justiça substituta Dafne Prado Sabag, não detalha a quantidade de ocorrências registradas, possíveis vítimas ou pessoas envolvidas nas denúncias.

O procedimento também permite o envio de informações por terceiros interessados.