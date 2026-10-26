Cidade
MP recebe denúncias de violência e tráfico de drogas em aldeia de Porto Murtinho
Procedimento vai fiscalizar ações de segurança pública e assistência à comunidade da Aldeia São João
Um procedimento aberto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acompanha denúncias de violência, conflitos internos e comércio de drogas e bebidas alcoólicas na Aldeia São João, em Porto Murtinho.
Conforme o documento publicado em Diário Oficial do MPMS, a investigação foi motivada por informações sobre episódios de violência dentro da comunidade indígena, além de relatos de comercialização de entorpecentes e bebidas alcoólicas por pessoas não indígenas.
O MP deverá fiscalizar as políticas públicas de segurança, proteção e assistência oferecidas aos moradores da aldeia, diante das situações relatadas.
O Procedimento, instaurado pela promotora de Justiça substituta Dafne Prado Sabag, não detalha a quantidade de ocorrências registradas, possíveis vítimas ou pessoas envolvidas nas denúncias.
O procedimento também permite o envio de informações por terceiros interessados.