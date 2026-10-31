Colisão
Motoboy é socorrido com suspeita de fratura após acidente em Rio Brilhante
Vítima foi encontrada caída no asfalto e recebeu ajuda de populares antes da chegada dos bombeiros
Um motoboy ficou ferido após se envolver em um acidente com uma picape Fiat Toro, na tarde deste sábado (31), na Rua Dr. Júlio Siqueira Maia, em frente à praça central de Rio Brilhante. Ele foi socorrido com suspeita de fratura na região da clavícula esquerda.
Segundo o jornal local Rio Brilhante em Tempo Real, o acidente ocorreu por volta das 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, onde realizou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, o entregador foi encaminhado ao hospital de Rio Brilhante para avaliação e atendimento médico.
Antes da chegada da equipe de socorro, populares que passavam pelo local se mobilizaram para ajudar o homem, que permanecia caído no asfalto sob o sol intenso. Para protegê-lo do calor, utilizaram panos e pedaços de papelão, improvisando uma cobertura enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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