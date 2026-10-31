Um motoboy ficou ferido após se envolver em um acidente com uma picape Fiat Toro, na tarde deste sábado (31), na Rua Dr. Júlio Siqueira Maia, em frente à praça central de Rio Brilhante. Ele foi socorrido com suspeita de fratura na região da clavícula esquerda.

Segundo o jornal local Rio Brilhante em Tempo Real, o acidente ocorreu por volta das 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, onde realizou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, o entregador foi encaminhado ao hospital de Rio Brilhante para avaliação e atendimento médico.

Antes da chegada da equipe de socorro, populares que passavam pelo local se mobilizaram para ajudar o homem, que permanecia caído no asfalto sob o sol intenso. Para protegê-lo do calor, utilizaram panos e pedaços de papelão, improvisando uma cobertura enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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