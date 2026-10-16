O mercado de energia renovável e as oportunidades para Mato Grosso do Sul são os destaques de mais uma edição do podcast Giro do Agro 360, que recebe Luan Dias para um bate-papo sobre os avanços tecnológicos e o potencial energético do Estado.

A conversa parte dos principais assuntos debatidos no Bioenergy Summit 2026, evento realizado em Campo Grande que reuniu especialistas e empresas para discutir soluções em bioenergia, energia solar, biomassa, biogás e armazenamento de energia.

Durante a entrevista, Luan destaca o papel estratégico do agronegócio sul-mato-grossense na geração de energia a partir da cana-de-açúcar e de resíduos da produção agropecuária, além de abordar as oportunidades de economia e segurança energética para propriedades rurais, indústrias e estabelecimentos comerciais.

A conversa reforça a importância de ampliar o conhecimento sobre fontes renováveis e aproveitar os recursos disponíveis para impulsionar a sustentabilidade e a competitividade do agro.