A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação Rota Fantasma para aprofundar investigações sobre um suposto esquema criminoso envolvendo fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais no estado do Ceará.

De acordo com a PF, a investigação tem como foco contratos relacionados à locação de veículos e à execução de obras públicas em municípios cearenses. As apurações indicam indícios de irregularidades em processos licitatórios e possível participação de agentes públicos e empresas contratadas.

As ações são cumpridas em secretarias municipais de Jaguaretama, Acopiara, Abaiara, Iracema e Jaguaribe, além do município de Brejo Santo, que aparece na lista de cumprimento de mandados, embora não seja diretamente investigado. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão pela 18ª Vara da Justiça Federal.

O objetivo da operação é apreender documentos e mídias que possam contribuir para a instrução do inquérito policial, além de identificar a atuação individual dos suspeitos e rastrear a destinação de recursos federais repassados aos municípios.

As investigações tiveram início em 2025, a partir de comunicação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo a PF, o órgão identificou movimentações financeiras suspeitas envolvendo empresas sem estrutura logística e operacional compatível, que teriam participado de licitações e recebido recursos públicos entre 2017 e 2023.

No período investigado, as empresas teriam movimentado cerca de R$ 29 milhões em contratos com a administração pública, com indícios de repasses de parte desses valores a possíveis servidores públicos.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento, com análise do material apreendido durante a operação.

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