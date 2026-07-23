A Lotofácil da Independência 2026 já está com as apostas abertas e deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões no sorteio marcado para 15 de setembro. Será o maior valor da história da modalidade especial da Caixa Econômica Federal, que chega à 15ª edição.

Para participar, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 3,50, e são premiados os jogos com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

Assim como ocorre na Mega da Virada, o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor será dividido entre os vencedores da faixa seguinte.

Também é possível aumentar as chances participando de bolões ou utilizar as modalidades Teimosinha, que repete a mesma aposta em concursos consecutivos, e Surpresinha, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa, no portal Loterias Online e pelo Internet Banking da Caixa para clientes do banco.

Na edição de 2025, a Lotofácil da Independência distribuiu R$ 220 milhões entre 54 apostas vencedoras. Cada uma recebeu quase R$ 4,3 milhões. Agora, a expectativa é de um prêmio recorde de R$ 300 milhões, o maior já oferecido pela loteria especial.