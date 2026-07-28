O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza, entre os dias 3 e 9 de agosto, a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, iniciativa que reunirá ações em todo o país para ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica.

A programação será conduzida pelo TSE em parceria com os tribunais regionais eleitorais (TREs) e contará com demonstrações da urna eletrônica, palestras, visitas guiadas, exposições, atividades educativas, ações de combate à desinformação e eventos abertos ao público. A proposta é fortalecer a confiança no sistema eleitoral e incentivar a participação cidadã, especialmente entre os jovens.

A abertura oficial ocorrerá no dia 3 de agosto, durante a retomada das atividades do Judiciário no segundo semestre. Entre os destaques da programação estão a abertura da urna eletrônica para demonstração pública, transmissão ao vivo do procedimento, visitas ao Museu do Voto, exposição sobre o processo eleitoral, campanhas de enfrentamento à desinformação, ações com influenciadores digitais, atividades de acessibilidade e demonstrações práticas de votação.

O encerramento será no dia 9 de agosto, com a Corrida Pela Democracia. Paralelamente, os TREs promoverão ações em todos os estados, como apresentações da urna eletrônica, visitas a escolas, palestras e distribuição de materiais informativos, reforçando a mobilização nacional em torno da segurança e da transparência das eleições.