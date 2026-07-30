Uma mulher de 41 anos morreu na tarde de quarta-feira (29) após sofrer uma perfuração no intestino durante uma colonoscopia realizada no Hospital Municipal Doutor Alípio Corrêa Netto, em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a paciente apresentou complicações durante o exame de rotina, foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para esclarecer a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita no 62º Distrito Policial.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que instaurou uma apuração interna para investigar as circunstâncias do ocorrido. Em nota, a pasta lamentou a morte e afirmou que o caso está sendo analisado em conjunto com os responsáveis pelos serviços de endoscopia e cirurgia do hospital.

A colonoscopia é um exame que utiliza um tubo flexível com uma câmera para avaliar o reto, o intestino grosso e a parte final do intestino delgado. O procedimento é indicado principalmente para rastreamento do câncer colorretal, geralmente a partir dos 45 anos, além de auxiliar no diagnóstico de sangramentos, tumores e outras alterações intestinais. Embora seja considerado seguro, a perfuração intestinal é uma complicação rara, mas conhecida do procedimento.