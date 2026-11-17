As regras para aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passarão por novas mudanças a partir de 1º de janeiro de 2027. As alterações atingem trabalhadores que pretendem se aposentar pelas regras de transição estabelecidas pela reforma da Previdência de 2019, com aumento da idade mínima e da pontuação exigida para obter o benefício.

Pela regra de transição da idade mínima, as mulheres precisarão ter pelo menos 60 anos, enquanto os homens deverão completar 65 anos. Além disso, será necessário comprovar 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos para os homens.

Outra mudança ocorre na aposentadoria por pontos, que considera a soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Em 2027, a pontuação mínima será de 94 pontos para mulheres e 104 para homens, um ponto a mais em relação a 2026.

A exigência continuará aumentando anualmente até atingir 100 pontos para mulheres e 105 para homens, em 2033. O tempo mínimo de contribuição permanece em 30 e 35 anos, respectivamente.

Professores

Os profissionais do magistério também serão afetados pelas mudanças. Em 2027, a regra de pontos exigirá 89 pontos para professoras e 99 para professores, além de 25 e 30 anos de contribuição, respectivamente.

Na transição por idade mínima, as professoras precisarão ter 55 anos, enquanto os professores deverão completar 60 anos.

Como consultar

Os segurados podem verificar quanto tempo falta para a aposentadoria por meio do aplicativo ou site Meu INSS, na opção de simulação do benefício.

A ferramenta utiliza informações do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que reúne os registros de vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias.

Especialistas recomendam conferir os dados antes de solicitar o benefício, já que períodos de trabalho não registrados ou contribuições ausentes podem interferir no cálculo e no valor da aposentadoria.