O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 71 anos, apresenta quadro clínico estável, mas permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. A informação consta em boletim médico divulgado neste domingo (22). Segundo a equipe médica, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais. No sábado (21), recebeu o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo, condição caracterizada pela interrupção parcial ou total da passagem de alimentos, líquidos e gases pelo intestino.

De acordo com o hospital, o ex-presidente continua sob tratamento clínico, com suspensão da alimentação por via oral e suporte nutricional. O documento foi assinado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento, entre eles o cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião do aparelho digestivo Claudio Birolini.

Na sexta-feira, Brasil Caiado havia mencionado a possibilidade de uma nova cirurgia. Segundo o médico, uma tomografia realizada no mesmo dia identificou comprometimento do intestino delgado. A necessidade de intervenção cirúrgica dependerá da evolução do quadro e da resposta ao tratamento.

Bolsonaro enfrenta problemas abdominais desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG). Desde então, passou por diversas cirurgias e internações em decorrência de complicações relacionadas ao ferimento.

O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Em razão dos problemas de saúde, cumpre pena em prisão domiciliar, no condomínio onde mora em Brasília, com a esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia Firmo.

O abdômen agudo obstrutivo ocorre quando há um bloqueio parcial ou total da passagem do conteúdo intestinal. A obstrução pode atingir tanto o intestino delgado quanto o grosso, comprometendo o funcionamento do sistema digestivo.

Entre as causas mais comuns estão aderências, que são cicatrizes internas frequentemente associadas a cirurgias anteriores, hérnias, tumores e torções intestinais.

Os principais sintomas incluem dores abdominais em forma de cólica, inchaço e distensão da barriga, náuseas, vômitos e dificuldade ou interrupção da eliminação de gases e fezes. A intensidade varia conforme a localização e o grau da obstrução.

O tratamento depende da causa e da gravidade do problema. Em determinadas situações, os médicos indicam hidratação pela veia, suspensão temporária da alimentação e utilização de uma sonda pelo nariz até o estômago para retirar líquidos e gases acumulados.

Quando as medidas clínicas não são suficientes ou existe comprometimento da circulação sanguínea no intestino, pode ser necessária uma cirurgia. Sem tratamento adequado, a obstrução pode evoluir para necrose intestinal, perfuração e infecção abdominal.