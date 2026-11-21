A sorte pode mudar a vida de alguém neste domingo (22), quando será realizado o próximo sorteio da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 45 milhões. O valor acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.088, realizado na quinta-feira (19).

Os números sorteados foram 10, 21, 24, 28, 34 e 44. Ao todo, 15 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 93.739,59 cada. Outras 2.750 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 730,43.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.