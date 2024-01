TSE inicia audiências públicas para aprimorar regras das eleições municipais de 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa hoje, terça-feira (23), uma série de audiências públicas para discutir ideias que podem melhorar as regras das Eleições Municipais deste ano. A vice-presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, vai comandar as reuniões e presidirá o tribunal durante as eleições.

Ao todo, o TSE recebeu 945 sugestões da sociedade e dos partidos políticos sobre as propostas de resolução que vão definir as regras para as eleições municipais. A maioria das contribuições aborda temas como propaganda eleitoral (388 sugestões), atos gerais (165) e prestação de contas (141).

As audiências acontecerão hoje (23), amanhã (24) e quinta-feira (25), de forma híbrida (presencial e virtual), e serão transmitidas ao vivo a partir das 9h no canal da Justiça Eleitoral no YouTube.

Programação das Audiências

Terça-feira (23): Pesquisas eleitorais; auditoria e fiscalização; sistemas eleitorais; e atos gerais do processo eleitoral serão discutidos. No primeiro dia, 13 pessoas terão a oportunidade de falar durante a audiência. Todas as quase 1000 sugestões recebidas por meio do formulário digital entre 4 e 19 de janeiro de 2024 serão analisadas na próxima fase dos estudos para a elaboração das resoluções relatadas pela ministra Cármen Lúcia.

Quarta-feira (24): Escolha e registro de candidaturas; Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e prestação de contas serão os temas abordados.

Quinta-feira (25): Propaganda eleitoral; representações e reclamações; e ilícitos eleitorais serão discutidos, encerrando o ciclo de audiências.

O TSE busca garantir transparência e participação na definição das regras para as eleições municipais de 2024, considerando as diversas sugestões recebidas da sociedade e dos partidos políticos.

Acesse aqui as minutas das resoluções de 2024.

