O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para investigar a falta de acessibilidade no shopping de Três Lagoas. A decisão foi tomada após engenheiros e arquitetos do órgão realizarem uma vistoria técnica e constatarem diversas irregularidades que barram o acesso de pessoas com deficiência.

Entre as principais falhas apontadas no laudo estão rampas fora do padrão, ausência de piso tátil, banheiros adaptados com problemas e falta de sinalização visual.

O relatório do MPMS revelou ainda que a prefeitura concedeu autorização para o funcionamento do centro comercial sem que as exigências legais estivessem integralmente cumpridas.

A investigação agora cobra que a administração do shopping apresente um projeto completo de reforma e adaptação assinado por profissionais habilitados.

Caso o empreendimento se recuse a corrigir os problemas estruturais de forma voluntária, o caso poderá resultar em multas pesadas e em uma ação civil pública na Justiça.