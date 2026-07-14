Mais de 300 vagas para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PCDs) serão oferecidas durante a Ação Empregabilidade, realizada pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS), nesta quarta (16) e quinta-feira (17), em Campo Grande. O evento será das 10h às 17h, no Shopping Norte Sul Plaza, com entrada gratuita.

As oportunidades contemplam funções como auxiliar de limpeza, copeiro(a), jardineiro(a), auxiliar de serviços gerais, entre outras atividades ligadas ao segmento de asseio e conservação.

Os interessados poderão comparecer ao local para cadastrar o currículo, conhecer as vagas disponíveis e receber orientações sobre os processos seletivos e requisitos para contratação.

No caso do Programa de Aprendizagem, as vagas são destinadas prioritariamente a jovens entre 18 e 24 anos, oferecendo uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho e desenvolvimento de novas habilidades profissionais.

A iniciativa faz parte das ações do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS) para ampliar a inclusão profissional, aproximar empresas e candidatos e incentivar a contratação de pessoas com deficiência e jovens em busca da primeira oportunidade de emprego.