O tráfego na ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, entre Anastácio e Bonito, será totalmente interditado no próximo dia 28 de julho, das 6h às 18h, para a continuidade das obras de recuperação da estrutura. A interrupção foi anunciada pela Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) e é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.

As intervenções, executadas pela Agesul, incluem reforço da estrutura, recuperação de pontos estratégicos e adequações técnicas para restabelecer a estabilidade da ponte.

Após o bloqueio, o tráfego será retomado com as restrições já em vigor: sistema pare e siga, circulação em meia pista e passagem permitida apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de 10 toneladas e um veículo por vez.

A Seilog orienta que motoristas programem as viagens com antecedência e fiquem atentos aos avisos sobre a obra. A continuidade do cronograma depende das condições climáticas e técnicas.