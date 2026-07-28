A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realiza neste domingo (2) a Corrida do 1º BPM “Corra por Elas”. O evento esportivo abre a programação oficial do Agosto Lilás e promove a conscientização sobre o combate à violência contra a mulher.

A prova terá percurso de 5 quilômetros para corrida e 3 quilômetros para caminhada em Campo Grande. A iniciativa em parceria com o Promuse marca os 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha, importante marco legal do país.

O mês de mobilização nacional é dedicado à ampliação de ações preventivas e educativas para a proteção feminina. Durante o Agosto Lilás, órgãos públicos intensificam a divulgação de canais de denúncia e direitos das vítimas.

A PMMS atua de forma especializada na causa por meio do Programa Mulher Segura nas comunidades. A equipe realiza visitas preventivas diárias e fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas de urgência em todo o estado.

A corrida convida a sociedade a se engajar na luta pela garantia dos direitos e defesa da vida das mulheres. A atividade une o esporte à mensagem de respeito e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade.