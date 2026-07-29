Um balneário às margens do Rio Caracol, em Bela Vista, é alvo de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A apuração investiga a ocupação irregular de área protegida e o funcionamento do espaço sem licença.

A fiscalização da Polícia Militar Ambiental constatou aglomeração de pessoas, som alto e descarte irregular de lixo na margem do rio. Estruturas como churrasqueiras, bancos e banheiros improvisados foram instaladas na vegetação.

A atividade é considerada potencialmente poluidora por causar intervenção direta nos recursos hídricos e degradação da fauna local. A legislação estadual exige autorização prévia de órgãos ambientais para a operação de balneários rurais.

O órgão ministerial aponta que o funcionamento irregular pode configurar infração à Lei de Crimes Ambientais no município. O procedimento busca reunir provas técnicas e perícias para definir a responsabilização dos administradores.

O Núcleo de Geoprocessamento do MPMS fará um estudo técnico no local para delimitar os danos ambientais e identificar os proprietários. As medidas cabíveis serão adotadas após a conclusão do laudo de vistoria no trecho afetado.