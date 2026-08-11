O Asilo São João Bosco realiza no próximo sábado (15), em Campo Grande, a Noite de Massas, evento beneficente para arrecadar recursos destinados à manutenção e a melhorias na instituição, que atende cerca de 90 idosos.

O evento começa às 20h, na sede do Asilo, na Rua José Nogueira Vieira, 1900, Bairro Tiradentes. O jantar será servido até as 22h, com buffet livre de massas, incluindo lasanha, cannelloni e rondelli. Depois, a programação segue com música e dança. A noite terá rolha livre, e os participantes poderão levar vinho. Também haverá venda de bebidas.

Os ingressos custam R$ 60 por pessoa e crianças de até 7 anos não pagam. Os convites podem ser adquiridos no próprio Asilo ou pelos telefones (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626, este último também disponível pelo WhatsApp.

Segundo a instituição, 56% dos recursos necessários para manter as atividades vêm de doações e ações beneficentes, enquanto 44% são provenientes de recursos públicos.

Fundado em 1923, o Asilo São João Bosco oferece aos residentes moradia, alimentação, cuidadores 24 horas e atendimentos em áreas como enfermagem, fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional.