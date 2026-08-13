Cidade
Caminhão de lixo atola e moradores cobram patrolamento no Jardim Noroeste
Moradora afirma que Rua das Perdizes não recebe manutenção há cerca de um ano
Um caminhão de coleta de lixo ficou atolado na Rua das Perdizes, esquina com a Rua Almeida, no Jardim Noroeste na noite de ontem (12), em Campo Grande, aumentando as reclamações de moradores sobre as condições das vias.
A consultora de beleza e bacharel em Direito, Lays Mariane da Silva Antunes, de 37 anos, mora há seis anos no bairro e afirma que a situação é recorrente.
Segundo Lays, o problema é causado pela lama e pela falta de patrolamento. Ela relata que a Rua das Perdizes não recebe o serviço há cerca de um ano e que até veículos responsáveis por serviços essenciais enfrentam dificuldades para circular.
“O básico é a gente conseguir passar nas ruas e, pra quem não tem carro ou moto, não tem um ônibus que passa aqui embaixo”, reclama.
Conforme relato repassado à moradora, trabalhadores da Solurb afirmam que enfrentam problemas com atolamentos quando precisam fazer a coleta de lixo na região.
Acionados pelo JD1, a Sisep informou que a rua está "na programação para os próximos dias".
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Matéria atualizada para adição de informação