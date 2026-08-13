Um caminhão de coleta de lixo ficou atolado na Rua das Perdizes, esquina com a Rua Almeida, no Jardim Noroeste na noite de ontem (12), em Campo Grande, aumentando as reclamações de moradores sobre as condições das vias.

A consultora de beleza e bacharel em Direito, Lays Mariane da Silva Antunes, de 37 anos, mora há seis anos no bairro e afirma que a situação é recorrente.

Segundo Lays, o problema é causado pela lama e pela falta de patrolamento. Ela relata que a Rua das Perdizes não recebe o serviço há cerca de um ano e que até veículos responsáveis por serviços essenciais enfrentam dificuldades para circular.

“O básico é a gente conseguir passar nas ruas e, pra quem não tem carro ou moto, não tem um ônibus que passa aqui embaixo”, reclama.

Conforme relato repassado à moradora, trabalhadores da Solurb afirmam que enfrentam problemas com atolamentos quando precisam fazer a coleta de lixo na região.

Acionados pelo JD1, a Sisep informou que a rua está "na programação para os próximos dias".

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