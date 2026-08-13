Um caminhão da Solurb pegou fogo na noite desta quarta-feira (12), em Campo Grande, e acabou seguindo até o quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro Costa e Silva, em busca de atendimento. O incêndio chamou a atenção de quem estava no local.

Em vídeo, é possível ver o caminhão tomado pelas chamas enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros atua para controlar o fogo. Não há informações de quantos litros de água foram utilizados para combater o incêndio.

Também não há informações sobre o que teria provocado as chamas e nem detalhes sobre possíveis feridos ou danos causados pelo fogo.

Confira o vídeo abaixo: