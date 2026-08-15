A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS) alerta a população sobre um golpe envolvendo falsas promessas de concessão de unidades habitacionais. Os criminosos entram em contato se passando por servidores do órgão e informam que a pessoa foi selecionada para receber uma moradia, mas que precisa pagar uma taxa para ter acesso ao benefício.

A Agehab-MS reforça que não cobra qualquer tipo de taxa para seleção ou concessão de unidades habitacionais. As contemplações seguem os processos oficiais de seleção, que incluem publicação no Diário Oficial, e não são realizadas por meio de contatos informais ou mediante pagamento.

A orientação é para que a população não faça transferências e não forneça dados pessoais, senhas, códigos ou informações bancárias aos suspeitos. Em caso de abordagem, a recomendação é confirmar a informação diretamente pelos canais oficiais da Agência e, se possível, registrar a ocorrência na polícia.

A Agehab-MS informa que já adotou as medidas cabíveis diante dos casos dos quais tomou conhecimento e também realiza apurações internas. Para confirmar informações, a população pode entrar em contato pelo e-mail encarregadolgpd@agehab.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3348-4168.