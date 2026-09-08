Moradores de oito bairros de Campo Grande devem ficar atentos às obras de ampliação da rede de esgoto programadas entre esta segunda-feira (7) e sexta-feira (11). As frentes de trabalho passam por regiões como Jardim Batistão, Tiradentes, Nova Lima e Jardim Cerejeiras, com possibilidade de interdições temporárias nas vias.

A expansão da rede representa a chegada de infraestrutura de saneamento aos imóveis atendidos, contribuindo para melhores condições de saúde, qualidade de vida e redução dos impactos ambientais. Para os moradores, a expectativa também é de valorização e desenvolvimento das regiões beneficiadas.

Entre os dias 7 e 11, os serviços serão realizados nas seguintes vias:

Jardim Batistão: ruas Alvilândia, Polônia, Rio Brilhante, Rio Dourado e Rio Formoso, além da Avenida Gunter Hans;

ruas Alvilândia, Polônia, Rio Brilhante, Rio Dourado e Rio Formoso, além da Avenida Gunter Hans; Tiradentes: Rua Dez de Maio, Rua Silvio Romero e Avenida Coronel Ulisses de Lima;

Rua Dez de Maio, Rua Silvio Romero e Avenida Coronel Ulisses de Lima; Jardim Tarumã: ruas Aguara, Taiamã, Andreara e Fanorte;

ruas Aguara, Taiamã, Andreara e Fanorte; Estrela Dalva: ruas Águia Real, Açafate, Açucena e Agapanto;

ruas Águia Real, Açafate, Açucena e Agapanto; Jardim Columbia: Rua Jauaperi;

Rua Jauaperi; Nova Lima: ruas Francisco Pereira Coutinho, Henrique Barbosa Martins, Pacoti, Santo Augusto, José Carlos Medina, Sebastião Gomes e Jacobe Georges, além da Avenida Gualter Barbosa;

ruas Francisco Pereira Coutinho, Henrique Barbosa Martins, Pacoti, Santo Augusto, José Carlos Medina, Sebastião Gomes e Jacobe Georges, além da Avenida Gualter Barbosa; Jardim Itamaracá: ruas Graciana Maria do Rosario, Traíra, Maria Fontoura e Ana Batista Caminha;

ruas Graciana Maria do Rosario, Traíra, Maria Fontoura e Ana Batista Caminha; Jardim Cerejeiras: ruas Leopoldo Ferreira Almeida, Dona Mariana Lemos e Dona Benvinda Orlandi Draguetta.

Durante a execução dos serviços, algumas vias poderão ser bloqueadas temporariamente. Os trechos devem contar com sinalização, e a orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, redobrar a atenção e, quando possível, utilizar rotas alternativas.

Para moradores que aguardam a chegada do saneamento, a obra representa uma mudança concreta na infraestrutura dos bairros. “A gente soube da chegada da rede e ficou aliviado. É uma melhoria importante para a nossa casa e para todo o bairro”, afirmou Vanilda Pereira, moradora do Jardim Cerejeiras.