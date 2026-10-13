O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga a falta de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais em uma policlínica localizada na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, em Campo Grande.

O caso foi denunciado por um paciente que relatou não ter conseguido entrar no consultório com sua cadeira de rodas para uma consulta, sendo atendido na porta. Diante da situação, ele registrou uma reclamação na Ouvidoria, o que levou à abertura de um procedimento.

A partir da denúncia, o Ministério Público solicitou uma vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

Na inspeção, foram constatadas irregularidades relacionadas às condições de acessibilidade da edificação, incluindo inadequações que demandavam adaptações nos espaços e mobiliários para atender às normas de acessibilidade vigentes.

A Semades notificou a empresa para a adoção das medidas administrativas cabíveis. Também foi elaborado um relatório, posteriormente encaminhado ao Ministério Público Estadual.

No andamento do procedimento investigativo, o promotor de Justiça Paulo César Zeni marcou uma reunião para o dia 17 de novembro de 2026, terça-feira, às 14h. O encontro tem como objetivo tratar de uma solução consensual para as irregularidades de acessibilidade constatadas pela Semades, junto à empresa.

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