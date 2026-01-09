Menu
À espera de um lar: Amicats promove feira de adoção neste sábado

O evento contará com 15 animais disponíveis, entre adultos e filhotes

09 janeiro 2026 - 11h52Sarah Chaves    atualizado em 09/01/2026 às 13h28
Atualmente, a Amicats mantém mais de 400 gatos sob seus cuidados   (Reprodução)

A ONG Amicats realiza neste sábado (10) a primeira feira de adoção de gatos de 2026, em Campo Grande. O evento acontece das 9h às 15h, na Cobasi, e disponibiliza cerca de 15 animais para adoção, entre filhotes e adultos, todos vermifugados e em condições de serem encaminhados a novos lares.

Entre os gatos disponíveis estão aproximadamente dez filhotes, com cerca de três meses de idade, além de animais adultos. Duas gatas, com cerca de um ano, já estão castradas. A adoção é aberta ao público e exige a apresentação de documento com foto e comprovante de residência.

Segundo a presidente da Amicats, Ana Cristina Castro, o início do ano costuma registrar aumento nos casos de abandono, especialmente durante o período de férias, o que reforça a importância das feiras de adoção.

Atualmente, a Amicats mantém mais de 400 gatos sob seus cuidados, atuando no resgate, tratamento e encaminhamento responsável dos animais. A entidade também presta apoio a protetores independentes e mantém ações contínuas de adoção.

Quem quiser colaborar com o trabalho da ONG pode realizar doações via Pix, pelo CNPJ 27.806.981/0001-15, ou obter mais informações pelo Instagram @ongamicats.

