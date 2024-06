Adriane entrega casas para famílias da comunidade Mandela neste sábado

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, entrega neste sábado (29), as primeiras casas da área do José Tavares, para as famílias da antiga comunidade Mandela. Na sequência, os moradores que foram designados para o Jardim Talismã receberão as chaves.

As obras tiveram início em dezembro de 2023, depois de uma análise feita pelas equipes da prefeitura para a escolha das áreas que seriam destinadas à construção das unidades habitacionais, com acesso à estrutura pública, como escolas, Cras e postos de saúde.

A área já conta com a instalação de rede de água e padrões de energia elétrica. As casas terão 34 metros quadrados, compostas por dois quartos, sala com cozinha conjugada e banheiro. Os lotes têm 10 metros por 20 metros. O investimento é de aproximadamente R$ 15 milhões em recursos próprios do Município, considerando todas as áreas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também