Cidade
Cidade

Aeródromos de MS devem receber mais investimentos e novas obras em 2026

Cerca de R$ 250 milhões devem ser injetados pelo Governo Riedel

05 janeiro 2026 - 08h54Luiz Vinicius
Um dos aeródromos reformados foi de ParanaíbaUm dos aeródromos reformados foi de Paranaíba   (Saul Schramm)

O Governo de Mato Grosso do Sul deve realizar novos investimentos e iniciar novas obras em aeródromos para impulsionar a economia regional e contribuir para o crescimento do Estado.

O plano logístico aeroviário contará com um aporte financeiro de R$ 250 milhões até o final deste ano de 2026. Segundo o Governo, O objetivo é qualificar esta infraestrutura para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e assim gerar empregos e renda ao cidadão.

Esta nova realidade já teve grandes frutos nos últimos anos. Desde 2023 já foram investidos R$ 140 milhões do Estado. Oito aeródromos que estavam inoperantes passaram a receber pousos de colagens e sete aeroportos já atendem voos diurnos e noturnos.

As perspectivas para 2026 são positivas, com grandes projetos previstos. Entre eles está a ampliação do Aeroporto Santa Maria (Campo Grande) com previsão de R$ 40 milhões, além do balizamento noturno nos aeródromos de Porto Murtinho, Inocência, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Maracaju, Nova Andradina e Jardim (R$ 24 milhões).

Focando na área de turismo, economia regional e combates a incêndios no Pantanal, serão implantados os aeródromos de Porto São Pedro e Nhecolândia (R$ 30 milhões). O Estado vai passar de 7 para 15 aeródromos operando 24 horas.

Também seguem outros projetos em andamento como para implantação de novos aeródromos em Amambai, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Iguatemi e Mundo Novo.

