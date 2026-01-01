Capital conquista, pela sexta vez consecutiva, título de cidade mais arborizada do Brasil

A Capital conquistou, pela sexta vez consecutiva, o título de cidade mais arborizada do Brasil e recebe novamente o selo internacional Tree City of the World, graças à boa gestão da arborização urbana e às políticas públicas voltadas à sustentabilidade da Prefeitura de Campo Grande.

Em junho, Campo Grande também foi destaque no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, ao receber o Prêmio Projeto Inovador 2025. O reconhecimento foi concedido pela digitalização do processo de avaliação de risco de queda de árvores e pelo uso do sistema Arbolink, que modernizou o mapeamento, o monitoramento e a tomada de decisões técnicas sobre a arborização urbana.

No cenário internacional, o modelo de governança ambiental adotado na Capital chamou atenção durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA). Iniciativas como a revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana, com adoção da Regra 3-30-300, e o Projeto Via Verde foram selecionadas para compor o Catálogo de Iniciativas Climáticas Urbanas no Brasil, reconhecimento concedido pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

Com mais este reconhecimento, Campo Grande reafirma sua identidade verde, alia inovação e planejamento às ações ambientais.

