Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Capital conquista, pela sexta vez consecutiva, título de cidade mais arborizada do Brasil

Reconhecimento veio com o selo Tree City of the World, concedido pela Arbor Day Foundation em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

01 janeiro 2026 - 14h10Taynara Menezes
Sexta vez que Campo Grande é destaque Sexta vez que Campo Grande é destaque   (Foto: PMCG)

A Capital conquistou, pela sexta vez consecutiva, o título de cidade mais arborizada do Brasil e recebe novamente o selo internacional Tree City of the World, graças à boa gestão da arborização urbana e às políticas públicas voltadas à sustentabilidade da Prefeitura de Campo Grande.

Em junho, Campo Grande também foi destaque no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, ao receber o Prêmio Projeto Inovador 2025. O reconhecimento foi concedido pela digitalização do processo de avaliação de risco de queda de árvores e pelo uso do sistema Arbolink, que modernizou o mapeamento, o monitoramento e a tomada de decisões técnicas sobre a arborização urbana.

No cenário internacional, o modelo de governança ambiental adotado na Capital chamou atenção durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA). Iniciativas como a revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana, com adoção da Regra 3-30-300, e o Projeto Via Verde foram selecionadas para compor o Catálogo de Iniciativas Climáticas Urbanas no Brasil, reconhecimento concedido pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

Com mais este reconhecimento, Campo Grande reafirma sua identidade verde, alia inovação e planejamento às ações ambientais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mato toma conta do local
Cidade
Moradores reclamam de abandono e mato alto em pracinha do Center Park
Veículos tem 15% de desconto para pagamento a vista
Cidade
Prazo para garantir 15% de desconto no IPVA 2026 termina na segunda-feira em MS
Maria Beatriz foi a primeira bebê a nascer
Cidade
Primeira bebê do ano, Maria Beatriz nasceu quatro minutos após a virada na Capital
Hudson de 42 anos
Interior
Motorista morre após perder controle de caminhonete no Rodoanel de Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande
Movimentação em um supermercado de Campo Grande
Cidade
Frutas, peixes e até espumantes são procurados de última hora em supermercados da Capital
Prefeita Adriane Lopes
Política
Prefeita de Campo Grande veta centenas de emendas de vereadores ao PPA e à LOA de 2026
Divulgação -
Saúde
Prefeitura publica nomeação de novo secretário de Saúde em Campo Grande
Lista de medicamentos da rede pública de Campo Grande é atualizada pela Sesau
Saúde
Lista de medicamentos da rede pública de Campo Grande é atualizada pela Sesau
Nesta quarta-feira comércio funciona com horário reduzido
Cidade
Fim de ano na Capital: confira o que abre e fecha na véspera e no Ano Novo

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa