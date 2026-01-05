Menu
Desconto no pagamento à vista do IPVA encerra nesta segunda-feira em MS

Contribuintes terão desconto de 15% e após a data, valor será integral

05 janeiro 2026 - 10h54Luiz Vinicius

O desconto de 15% no pagamento à vista do IPVA se encerra nesta segunda-feira, dia 5, e após essa data, o valor será integral.

Mantido pelo Governo do Estado, o desconto supera a média nacional, que varia entre 3% e 10%, e reflete uma política fiscal consistente, que valoriza o contribuinte adimplente, gera economia imediata para as famílias e contribui para a redução da inadimplência.

Os boletos do IPVA começaram a ser distribuídos pelos Correios em dezembro e também podem ser acessados de forma prática e segura pelo portal da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br). Ao todo, cerca de 870 mil veículos estão incluídos na base de cobrança deste exercício.

Para quem optar pelo parcelamento, o imposto poderá ser dividido em até cinco parcelas. A primeira parcela vence em 31 de janeiro, com as demais programadas para os meses seguintes. 

O valor mínimo é de R$ 30,00 para motocicletas e R$ 55,00 para os demais veículos, garantindo flexibilidade ao contribuinte.

