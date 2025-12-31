Menu
Fim de ano na Capital: confira o que abre e fecha na véspera e no Ano Novo

No dia 1° apenas serviços essenciais funcionam

31 dezembro 2025 - 08h11Taynara Menezes
Nesta quarta-feira comércio funciona com horário reduzidoNesta quarta-feira comércio funciona com horário reduzido   (Edemir Rodrigues)

Com a chegada das festas de fim de ano, os campo-grandenses devem ficar atentos aos horários de funcionamento de serviços e estabelecimentos na véspera e no feriado de Ano-Novo. Pensando nisso, nós preparamos uma lista do que abre e fecha nesta quarta-feira (31) e quinta-feira (1). Confira: 

Supermercados - No dia 31 de dezembro, os supermercados poderão funcionar até as 20h. No dia 1º de janeiro, permanecem fechados. O descumprimento das normas pode gerar penalidades previstas na Convenção Coletiva de Trabalho.

Comércio - O comércio em geral abre até as 16h na véspera de Ano-Novo. No dia 1º de janeiro, os estabelecimentos permanecem fechados.

Shoppings e hipercenters - Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza abrem no dia 31 das 9h às 18h; Já no dia 1º funciona apenas praça de alimentação e lazer das 10h às 22h.
Pátio Central funciona nesta quarta-feira (31) das 8h às 17h; 1º/1 fechado.

Bancos - Segundo a Febraban, as agências bancárias não terão atendimento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Caixas eletrônicos e canais digitais, como internet e mobile banking, permanecem disponíveis. Contas de consumo e boletos com vencimento no feriado podem ser pagos no próximo dia útil sem acréscimos.

Lotéricas - As casas lotéricas funcionam até as 19h na véspera e permanecem fechadas no feriado, inclusive para apostas da Mega da Virada.

Saúde - As unidades 24 horas mantêm atendimento normal. APS (Atenção Primária à Saúde) e unidades especializadas estarão fechadas devido a pontos facultativos e feriados, funcionando nos dias 29 e 30 de dezembro e retornando em 5 de janeiro.
O Hemosul abre em 31/12 das 7h às 12h e não terá expediente em 1º e 2 de janeiro de 2026.

Delegacias - Quatro delegacias terão atendimento 24h: Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), 4ª Delegacia de Polícia, Depac Centro e Depac-Cepol.

Correios - Agências e entregas não funcionarão de 1º a 3 de janeiro. A Central de Atendimento funcionará 24h por meio da atendente virtual Carol, disponível por site, WhatsApp e telefone. O atendimento humano retorna no próximo dia útil após os feriados.

Prefeitura e Governo do Estado - A Prefeitura de Campo Grande concedeu recesso de 16 dias para servidores municipais: de 22 a 26 de dezembro e de 29 de dezembro a 2 de janeiro, com escala para serviços essenciais como saúde e segurança. O Governo de Mato Grosso do Sul definiu calendário semelhante para servidores estaduais, garantindo funcionamento mínimo de serviços essenciais.

Tribunal de Justiça de MS - O TJMS terá plantão de 2º grau durante o recesso forense (20/12 a 6/1). Peticionamento será feito exclusivamente por meio eletrônico, disponível 24h. Em casos excepcionais, como habeas corpus sem advogado, será permitido peticionamento físico mediante agendamento. Desembargadores de plantão apreciarão medidas de urgência.

Bioparque Pantanal: Fechado de 31 a 7 para manutenção.

Camelódromo: aberto até 17h em 31; fechado em 1º; retorno em 2/1, das 8h às 18h.

Mercadão: Na quarta-feira (31) das 6h30 às 14h; fechado em 1º/1; reabre dia 2/1

