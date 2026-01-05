Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Fumacê percorre Universitário, Alves Pereira e Centro Oeste nesta segunda-feira

O carro circulará das 16h às 22h, os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina,

05 janeiro 2026 - 14h29Taynara Menezes
Fumacê circula em 3 bairros hoje Fumacê circula em 3 bairros hoje   (Divulgação PMCG)

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, percorre os bairros Universitário, Alves Pereira e Centro Oeste, nesta segunda-feira (5), em combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya.

Conforme a Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) o carro circulará das 16h às 22h. Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno. 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O cronograma segue a Resolução n&ordm; 110 do Contran
Cidade
Detran divulga calendário de licenciamento de veículos para 2026; confira
Geraldo Paiva, presidente do Secovi-MS
Cidade
Vereadores instalam comissão para investigar reajuste do IPTU em Campo Grande
Desconto no pagamento à vista do IPVA encerra nesta segunda-feira em MS
Cidade
Desconto no pagamento à vista do IPVA encerra nesta segunda-feira em MS
Um dos aeródromos reformados foi de Paranaíba
Cidade
Aeródromos de MS devem receber mais investimentos e novas obras em 2026
Fachada UPA
Saúde
Crise na saúde pública faz "chover" processos judiciais contra a prefeitura
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
Por estar de 'férias', Justiça nega suspender aumento de 396% no IPTU em Campo Grande
OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital
Justiça
OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação
Cidade
Entidades recorrem à Câmara da Capital para suspender cobrança do IPTU e da Taxa do Lixo
Movimentação em um supermercado de Campo Grande
Cidade
Primeiro dia útil de 2026, saiba o que abre e fecha nesta sexta-feira na Capital

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital