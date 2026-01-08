Licença indefinida na Fazenda abre caminho para posse de novo secretário

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), deve oficializar mudanças no primeiro escalão da administração municipal nesta quinta-feira (8), em cerimônia que reforça a expectativa de que a secretária de Fazenda, Márcia Hokama, não retorne ao Executivo. Embora oficialmente afastada, a titular da pasta não aparece em atos formais recentes e, nos bastidores, a avaliação é de que sua saída já era definitiva.

Na ocasião, ocorre a posse ao secretário de Governo, Ulisses Rocha, que está no comando da pasta desde outubro de 2024, após a saída de Yussef Domingos por motivos pessoais e familiares. Também será oficializada a posse do secretário de Saúde, Marcelo Luiz Brandão, nomeado no fim de dezembro.

Na Secretaria Municipal de Fazenda, a tendência é de consolidação de uma nova titularidade. Desde novembro, quem vinha respondendo pela pasta era o secretário-adjunto, Isaac José de Araújo, que pode ser efetivado no cargo diante da ausência prolongada de Márcia Hokama.

Informações apuradas junto a fontes internas da Prefeitura apontam que a secretária estaria fugindo de procedimentos em andamento no Ministério Público, o que reforçou o afastamento definitivo do cargo.

Oficialmente Márcia foi afastada por licença médica.

