Cidade

Moradores reclamam de abandono e mato alto em pracinha do Center Park

Comunidade relata sujeira, medo de animais peçonhentos e afirma que Prefeitura não atende pedidos de manutenção com regularidade

01 janeiro 2026 - 15h10Taynara Menezes
Mato toma conta do localMato toma conta do local   (Foto: Whatsapp/JD1)

Moradores do bairro Center Park reclamam da falta de manutenção na praça da região e afirmam que o espaço, que deveria ser de lazer, está tomado pelo mato e pela sujeira. Segundo eles, o abandono tem afastado famílias e crianças do local.

“A gente quer aproveitar as férias das crianças e tá assim, tudo sujo, ficamos com medo de ter bicho. É um descaso com a gente”, relatou uma moradora.

De acordo com os moradores, as reclamações já foram feitas à Prefeitura, mas sem resultado efetivo. “Liga na prefeitura mas nada adianta. Eles vêm só quando querem”, disse.

O mato alto é a principal queixa. “O mato tá um absurdo. Não dá nem vontade de ir na pracinha”, desabafou outra moradora. O sentimento, segundo eles, é de frustração com o abandono do espaço público.

“O que era pra ser um lugar de sossego, é um transtorno”, completou. A comunidade denuncia a situação em busca de solução, com manutenção regular e medidas para segurança e condições adequadas de uso da praça.

