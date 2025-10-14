Menu
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande

O crime ocorreu em novembro de 2021, em uma oficina localizada no bairro Monte Castelo

14 outubro 2025 - 10h36Vinícius Santos

Willian Janisson Batista Bezerra, conhecido como “Neguito”, de 35 anos, enfrenta nesta terça-feira (14) o Tribunal do Júri em Campo Grande. Ele é acusado de assassinar a tiros Kelvy Gonçalves de Almeida, de 25 anos.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em um endereço localizado na rua Monte Castelo, na região norte da Capital.

Conforme as investigações, a vítima encontrava-se na oficina do denunciado quando este, de forma repentina, saiu do interior do imóvel portando uma arma de fogo e surpreendeu Kelvy Gonçalves de Almeida com diversos disparos — quatorze tiros atingiram a vítima.

Após o homicídio, Willian ainda teria se apoderado de um objeto cortante e desferido ferimentos na região da face, cabeça, occipital direita e esquerda, e parieto-occipital esquerda da vítima. Em seguida, o acusado fugiu do local e, conforme a investigação, teria se desfeito da arma utilizada no crime.

A possível motivação, segundo apurado, seria uma vingança pessoal. O acusado acreditava que Kelvy teria furtado sua oficina mecânica e também que ele poderia ser o possível autor do homicídio de seu irmão, Wellington Jackson Batista Bezerra. Movido por ódio e desejo de vingança, teria então decidido ceifar a vida de Kelvy.

Para a acusação, a autoria delitiva é inconteste, uma vez que o réu confessou a prática do crime. Durante o julgamento, as teses da defesa e da acusação serão apresentadas ao Conselho de Sentença, que deverá decidir pela condenação ou absolvição do acusado.

O júri ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

